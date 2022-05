Ufficiale, Jan Jesus rinnova con il Napoli. Arriva il Tweet di De Laurentiis

Juan Jesus rinnova con il Napoli, De Laurentiis ha ufficializzato il prolungamento del difensore brasiliano.

Dopo Anguissa e Mathias Olivera, il Napoli annuncia il rinnovo di Juan Jesus. Aurelio De Laurentiis ha confermato la notizia su Twitter:“Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi #ADL”, ha scritto sul social il presidente della SSC Napoli in merito al rinnovo del difensore brasiliano.

Juan Jesus questa stagione ha giocato 28 partite con il Napoli tra campionato e coppe. Ha realizzato anche un gol. Il difensore gode della piena stima di Spalletti.

Prima di partire per le vacanze Jan Jesus aveva pubblicato un bellissimo messaggio di ringraziamento per tutto il Napoli e per i tifosi azzurri. “Squadra, città, allenatore, tifosi, tutto quello che avevo passato all’improvviso assumeva una forma e un significato. Tutto era accaduto per farmi arrivare a questo punto. È stato come trovare una bottiglietta d’acqua fresca che ti aspetta in mezzo al deserto. L’ho finita in un sorso. Che soddisfazione. Ci siamo trovati ragazzi. E adesso non fermiamoci: il sogno non è finito, il sogno è appena cominciato! Jamm Ja“.