Il Real Madrid vince la Champions League, De Laurentiis esulta: “Grande Carlo” ecco il tweet

Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti a Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League con il Real Madrid. La squadra spagnola ha battuto il Liverpool, in questo modo si è aggiudicata la quattordicesima Champions della sua storia.

Subito dopo la fine della partita è arrivato il tweet di De Laurentiis che ha scritto: “Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata“. Ancelotti è stato allenatore anche del Napoli, ma recentemente De Laurentiis a fare capire che furono i tifosi, in qualche modo, ad esonerare Ancelotti ai tempi dell’avventura azzurra. Non va dimenticato che in questa stagione Ancelotti ha vinto anche la Liga oltre che la Champions League, insomma una grandissima stagione da parte del tecnico di Reggiolo che entra nella storia è l’unico allenatore ad aver vinto 4 Champions League, due con il Milan, due con il Real Madrid. Non sono mancate le contestazioni a De Laurentiis da parte dei tifosi. In tanti gli contestano di aver fatto andare via Ancelotti d Napoli, senza avergli mai comprato i giocatori che chiedeva. Altri invece hanno sottolineato che il presidente del Napoli festeggia solo per le vittorie degli altri club, mentre non riesce ad organizzare una squadra di vincere lo scudetto in Italia.