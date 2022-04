Ancelotti: “Napoli città più bella del mondo, vi racconto un retroscena sul ritiro”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid è tornato a parlare della sua esperienza a Napoli, il tecnico ha rivelato un retroscena sul ritiro degli azzurri.

Napoli città più bella del mondo!, Carlo Ancelotti tecnico del Real Madrid è intervenuto nel corso del programma “Valdano“ su Movistar, trasmissione condotta dall’ex calciatore e dirigente della squadra spagnola Jorge Valdano. Ancelotti durante l’intervista ha parlato dell’esperienza al Napoli di De Laurentiis. “È la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri”.

“È un buon club in Italia, con l’esigenza di arrivare tra le prime quattro. Nel secondo anno ho discusso con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Nessun conflitto, non mi piace litigare”, ha spiegato Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha fatto chiaramente riferimento all’ammutinamento che avvenne dopo la partita contro il Salisburgo allo stadio San Paolo. L‘episodio mise fine all’esperienza di Ancelotti sulla panchina del Napoli, lasciando il testimone a Rino Gattuso.