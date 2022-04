Bruscolotti: “Altro che Spalletti, ecco i veri colpevoli del disastro Napoli”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha commentato quanto sta avvenendo in casa azzurra dopo la sconfitta di Empoli.

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e bandiera storica del Napoli, ha commentato quanto sta avvenendo intorno alla compagine di Luciano Spalletti dopo la sconfitta di Empoli. Queste le parole di Bruscolotti ai microfoni di Televomero:

“Il Napoli aveva due partite in casa, al Maradona. I partenopei, vincendo, avrebbero potuto conquistare dei risultati importanti per alimentare il sogno scudetto. Sono invece arrivate delle prestazioni deludenti e un solo punto, quello con i capitolini. Poi quello che è accaduto con l’Empoli è assurdo”.

Giuseppe Bruscolotti ha poi aggiunto: “Il Napoli era in vantaggio di due reti, ma si è fatto non solo raggiungere, ma addirittura superare. La squadra ha mostrato dei grossi limiti. Il colpevole non è Luciano Spalletti. In campo vanno i calciatori. Avete visto come sono state incassate le reti degli azzurri? Ci sono degli errori dei singoli. Alcuni giocatori, Malcuit e Meret, hanno fatto dei pasticci assurdi, cosa c’entra Spalletti? I colpevoli del disastro sono i calciatori“, ha concluso Giuseppe Bruscolotti nel corso del suo intervento a Televomero.