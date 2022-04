Lo scudetto con cinque punti in cinque partite al Maradona non si vince: qual è il problema?

Il Napoli allo stadio Maradona si scioglie come neve al sole. La squadra di Spalletti nelle ultime cinque partite allo stadio di Fuorigrotta, ha raccolto solo cinque punti. L’unica vittoria è arrivata con l’Udinese, poi sconfitta con il Milan, sconfitta con la Fiorentina e pareggi con Inter e Roma. Insomma la legge della squadra favorita in casa con il Napoli, non esiste. Sperare di vincere lo scudetto con questo passo è davvero molto difficile. La classifica dice che il Napoli può ancora lottare, ma serve davvero un miracolo sportivo. Mentre secondo Pistocchi il sogno per il titolo del Napoli si è già interrotto.

Il Napoli in casa allo stadio Maradona ha perso punti preziosissimi. Gli azzurri hanno fatto registrare in 17 partite 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di Spalletti è stata in grado buttare via punti con Spezia ed Empoli, di subire con l’Atalanta, con il Milan e la Fiorentina. Allora qualcuno ci deve spigare qual è il problema. Perché il Napoli quando gioca al Maradona perde di vigore? Eppure anche con la Roma la risposta del pubblico è stata da applausi: oltre quarantamila spettatori, cori e incitamenti fino all’ultimo secondo, ma ancora una volta gli azzurri sono crollati.

Le lacrime di Insigne raccontano il momento emotivo del gruppo. Le parole di Spalletti nascondono una parte di verità, perché lo sa anche il tecnico che il Napoli con la Roma non ha fatto bene, perché i giallorossi prima del pareggio di El Shaarawy sono arrivati più volte vicini al gol. E allora manca qualcosa e qualcuno dovrà spiegarci cosa, perché anche il Napoli della scorsa stagione, molto simile a quello di oggi, aveva gettato in casa la qualificazione alla Champions League.