Insigne infuriato alla fine di Napoli-Roma: gesto di stizza – VIDEO

Il Napoli si era illuso di poter vincere con la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, deluso Insigne a fine partita. L’attaccante del Napoli è stato uno dei migliori per tutto il tempo che è rimasto in campo. Insigne ha segnato il gol su rigore, ma ha anche ispirato spesso la manovra, sacrificandosi anche in profondi ripieghi in difesa. Ma la prestazione di Insigne non è bastata, perché il Napoli in attacco è apparso spuntato. Lozano aveva cominciato bene, ma poi si è spento, ad Osimhen è arrivato un solo pallone giocabile per tutta la partita.

Il gol di El Shaarawy probabilmente mette fine ai sogni scudetto del Napoli. La delusione è tanta e lo si vede dal gesto di Insigne che alla fine di Napoli-Roma ha calciato infuriato alcune bottigliette che erano presenti vicino alla panchina. Un gesto di stizza che fa capire tutto il malumore del capitano azzurro. Insigne che aveva baciato al maglia al momento del gol, sperava di poter salutare Napoli regalandogli una grande gioia. Ovviamente non tutto è perso, a cinque giornate dalla fine la classifica di Serie A non taglia fuori gli azzurri. Ma di certo il percorso si fa veramente complicato per gli uomini di Spalletti. Ora ci vorrebbe un miracolo sportivo ed un tracollo delle avversarie.