Pistocchi dà la sentenza: “Napoli con la Roma finisce il sogno”

Il Napoli pareggia con la Roma, secondo Maurizio Pistocchi gli azzurri possono dire addio al sogno scudetto. È davvero una doccia freddissima per il Napoli che si era illuso di poter vincere la partita fino al minuto 91, quando El Shaarawy ha piazzato il destro vincente che ha mandato all’aria le speranze azzurre. Il gol di Insigne aveva illuso tutti, ma indubbiamente il Napoli ha fatto veramente poco per chiudere la partita. Si ricorda qualche tiro da fuori di Zielinski ed Elmas e poco altro. Gli azzurri non creano, non concretizzano, sembrano quasi timorosi. Ancora una volta deludono il pubblico del Maradona che dopo la sconfitta con la Fiorentina, speravano di vedere un altro tipo di squadra in campo.

Ma il Napoli non chiude la partita con la Roma e subisce il pareggio. Ecco il commento di Pistocchi: “Napoli-Roma 1:1 Finisce con un giusto pareggio che scontenta tutti: il Napoli, passato in vantaggio su rigore visto dal Var e realizzato da Insigne, e l’ottima Roma che nel 2^T ha creato tutti i presupposti e meritato il pari di El Shaarawy. Qui finisce il sogno scudetto del Napoli“. Sulla carta il Napoli è ancora in corsa per il titolo, ma sembra davvero difficile la rimonta a cinque giornate dalla fine.