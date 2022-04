Insigne e poco altro, il Napoli si illude, addio ai sogni scudetto? La classifica

Il Napoli può forse dire addio allo scudetto, pareggia con la Roma e vede andare volare via le chance di lottare per il titolo.

La partita è tutt’altro che semplice per il Napoli che ha il merito di sbloccare il match con il gol di Insigne ma non riesce a trovare facilmente azioni manovrate per fare male alla Roma di Mourinho. Tanto che nel primo tempo la Roma sfiora il pareggio con una traversa colpita da Osimhen, che devia un calcio di punizione di Pellegrini.

Il Napoli cerca di fare gioco ma nella ripresa perde anche Lobotka per infortunio, problema al flessore per il giocatore slovacco. Gli uomini di Spalletti hanno il demerito di non riuscire a creare grandi palle gol, mentre i giallorossi nel finale spingono di più sull’acceleratore. Ad Insigne e compagni manca il guizzo vincente, la giocata decisiva che non arriva praticamente mai. L’uscita di Lobotka fa perdere geometri al Napoli, la partita è molto spezzettata per falli, la Roma chiede un rigore inesistente. Ma i giallorossi hanno il merito di crederci fino in fondo e trovano il pareggio al 91′ grazie ad un gol di El Shaarawy. La rete dell’attaccante italiano può mettere fine ai sogni di scudetto del Napoli, che ancora una volta fallisce una partita decisiva davanti allo stadio Maradona.

Adesso la classifica di Serie A alla 33sima giornata recita: Milan a 71 punti, Inter 69 e Napoli 67 ma i nerazzurri devono ancora recuperare la sfida con il Bologna. A cinque giornate dalla fine sembra veramente complicato che entrambe le formazioni milanesi possano perdere il vantaggio accumulato, anche se la prossima giornata pare favorevole agli uomini di Spalletti. Il Napoli torna a giocare fuori casa con l’Empoli, mentre il Milan ha la Lazio fuori casa e l’Inter la Roma al San Siro.