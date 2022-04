Tifosi del Napoli furiosi con DAZN: “ma cosa dicono?”

La telecronaca di DAZN per Napoli- Roma finisce nel mirino dei tifosi partenopei. Sui social monta la polemica in particolare per il commento tecnico di Ambrosini. L’ex Milan a detta dei tifosi non era imparziale favorendo nel commento la squadra di Mourinho.

I tifosi del Napoli si sono sfogati sui social contro il canale streaming.

“Avete sentito? Il Napoli vince 1-0 e questi di DAZN per due volte hanno detto che laRoma si é divorata il gol del 2-1″.

” Ambrosini tifa Roma, da buon Milanista spera in una sconfitta del Napoli’.

“I falli della Roma per DAZN non sono mai da giallo, i nostri sempre”.

“Mi dispiace molto pagareun abbonamento e dover ascoltare un commento tecnico totalmente pro Roma”.

“Ma cosa stanno dicendo a DAZN? Koulibaly ha preso due volte il pallone”.

Questi alcuni dei commenti dei tifosi del Napoli che si possono leggere sui social.