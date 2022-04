Koulibaly ammonito, Alvino furioso: “Ora basta è una vergogna”

Kalidou Koulibaly salterà la sfida Empoli-Napoli per squalifica, il difensore era diffidato ed è stato ammonito durante Napoli-Roma. Una ammonizione inventata quella del direttore di gara Di Bello che sventola il cartellino giallo a Koulibaly per il fallo su Zalewski. Le immagini smentiscono immediatamente Di bello perché Koulibaly in scivolata prende nettamente e solamente il pallone, poi sullo slancio non può scomparire e colpisce anche il giocatore della Roma.

Ci si chiede cosa avrebbe dovuto fare Koulibaly in quella occasione, visto che le immagini sono evidenti. Il difensore del Napoli anticipa nettamente Zalewski, che viene poi colpito, ma il difensore azzurro prende la palla in maniera netta. Ma Di Bello decide di ammonire Koulibaly che non giocherà la sfida contro l’Empoli dato che già era in diffida. Anche Carlo Alvino ha commentato l’episodio scrivendo: “Napoli- Roma durante la partita non mi piace scrivere ma stavolta devo farlo per forza… SCANDALOSO!!!! GIALLO INVENTATO SU KOULIBALY!!!!!

Che vergogna!”

Ma Di Bello si era perso anche il rigore su Lozano, poi corretto grazie all’intervento decisivo del Var. Non è la prima volta che il Napoli perde giocatori per ammonizioni inesistenti, ara accaduto anche ad Osimhen che fu costretto a saltare la partita con l’Atalanta per un’ammonizione inesistente.