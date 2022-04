Lozano rischia l’espulsione, la spiegazione di Marelli

Hirving Lozano rischia l’espulsione durante il match di Serie A Napoli-Roma per il fallo di reazione dopo un contatto con Zalewski. Il messicano del Napoli è ingenuo nel reagire ad una provocazione del giovane esterno giallorosso che lo invitava ad alzarsi da terra dopo un contatto al limite dell’area di rigore. Lozano si alza e spinge sul petto Zelewski, contatto che Di Bello giudica da ammonizione e non da espulsione.

Sull’episodio Lozano-Zalewski interviene anche Luca Marelli moviolista di Dazn. L’ex arbitro chiarisce: “Non è arrivata l’espulsione per Lozano ed è giusto, perché il messicano colpisce sul petto il giocatore avversario, se lo avesse colpito in faccia poteva rischiare seriamente di essere espulso”. Ma Di Bello in Napoli-Roma ne combina di tutti i colori. Non vede un rigore su Lozano, poi corretto dal Var, inoltre ammonisce solo calciatori azzurri. Come l’ammonizione per Koulibaly diffidato, che è completamente inventata.