Di Bello si perde un altro rigore per il Napoli, il Var lo salva ancora – VIDEO

L’arbitro Di Bello assegna un calcio di rigore il Napoli nel match con la Roma per il fallo di Ibanez su Lozano, penalty assegnato col Var. Il direttore di gara inizialmente non aveva fischiato il rigore su Lozano, anche se il contatto sembrava nettamente fallo del difensore della Roma. L’attaccante messicano aveva preso nettamente posizione in area di rigore, su lancio di Lobotka, e poteva calciare a rete.

Di Bello assegna il rigore al Napoli dopo l’intervento del Var, l’arbitro non aveva visto il fallo su Lozano. Davanti al video l’arbitro non ha potuto fare altro che assegnare il rigore. La designazione di Di Bello per Napoli-Roma è stata molto contestata anche perché lo stesso direttore di gara in Atalanta-Napoli aveva negato un altro calcio di rigore al Napoli, Aiello per fallo di Musso su Mertens, anche in quel caso il fallo era netto, anche in quel caso fu il Var a salvare Di Bello.