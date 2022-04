“Su Zaniolo non può mai essere rigore” la spiegazione da Dazn

La Roma chiede un rigore per un presunto fallo di Alex Meret su Nicolò Zaniolo, secondo Luca Marelli non c’è fallo del portiere. La Roma ha protestato tantissimo per il presunto fallo da rigore su Zaniolo, tanto da far scattare anche l’espulsione del portiere Fuzato della Roma che era seduto in panchina.

Secondo Luca Marelli moviolista di Dazn, le proteste dei giallorossi sono ingiustificate, perché Meret para il tiro di Zaniolo e poi travolge l’avversario. “Il portiere del Napoli si lancia per parare, poi tutto il resto è un normale svolgimento del gioco, quindi non può mai esserci calcio di rigore“. Sull’episodio c’è stato anche un controllo del Var che ha escluso ogni problema. Ma la partita Napoli-Roma per Di Bello è stata molto complicata. Il direttore di gara si è perso il rigore su Lozano, poi corretto dal Var, ma ha anche distribuito male i cartellini gialli. La Roma ha chiesto anche un’espulsione per fallo di reazione di Lozano su Zalewski, ma anche in quel caso le immagini hanno chiarito che la decisione dell’arbitro è stata giusta.