Di Bello penalizza ancora il Napoli. Ecco cosa é successo

L’arbitro Di Bello sbaglia ancora con il Napoli. Lo avevamo detto alla vigilia che non era la designazione giusta, anche il Corriere dello sport aveva criticato il designatore per la scelta del fischietto di Brindisi per Napoli- Roma.

Di Bello, in occasione del rigore, fallo di Ibanez netto su Lonzano, aveva negato il penalty agli azzurri, come accade contro l’Atalanta. Richiamato da VAR, il direttore di gara é stato costretto a rivedere l’azione, uno dei check più lunghi della storia. Di Bello ha cambiato la decisione assegnando il rigore, trasformato da Lorenzo Insigne. Durante il primo tempo l’arbitro di Brindisi ha evitato di ammonire Ibanez per una serie di falli su Lonzano, non ha ammonito Pellegrini per una serie reiterata di falli su Anguissa, ma ha ammonito il diffidato Koulibaly per un non fallo. Il difensore del Napoli, autore di una doppia scivolata prende il pallone e un giocatore giallorosso gli frana addosso. Di Bello non ha dubbi, cartellino giallo e il senegalese saleterà la trasferta di Empoli .