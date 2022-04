Il Napoli ritrova Di Bello nel giro di tre giornate: Ricordate cosa accadde l’ultima volta con la Roma?

In trepidante attesa di correre in edicola per acquistare una copia de La Verità per apprendere da Cesare Lanza le eventuali qualità degli allenatori vincenti, noi modesti giornalisti di redazione ci riteniamo soddisfatti riportando solo cronache e fatti. Certo se esistono allenatori perdenti quali Spalletti, sicuramente Simone Inzaghi è da ritenersi fra gli allenatori vincenti se è stato in grado con la sua Inter di conquistare 4 punti, sui 6 disponibili, nella doppia sfida torinese col Torino e la Juventus. Sarebbe, quindi, interessante non solo per noi sprovvisti di tali cognizioni tecniche, ma anche per gli allenatori perdenti, conoscere le strategie tecnico – tattiche adottate dall’allenatore piacentino nella doppia trasferta piemontese.

Per il momento non ci resta altro che costatare le svariate opzioni del designatore Rocchi per le gare dell’Inter contrapposte alle scelte arbitrali destinate al Napoli. Se da una parte c’è una grande varietà di scelta, anche Guida (Torino – Inter) e Irrati (Juventus – Inter) per l’Inter, sul fronte partenopeo pare proprio che Rocchi non possa proprio fare a meno di Mariani e Di Bello. Dopo Mariani (e Banti) e la rete irregolare subita con la Fiorentina per il Napoli, contro la Roma, ritocca ancora Di Bello nel giro di tre giornate.

Di Bello ha già diretto 4 volte il Napoli in questo torneo. I partenopei hanno sempre vinto ma hanno dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio sulla Sampdoria e la Lazio; fortuna ha voluto che ci fosse Aureliano al VAR con l’Atalanta. Di Bello era anche al VAR di Roma – Napoli (IX giornata) diretta da Massa e i due arbitri internazionali si persero 2 rigori (falli su Osimhen e Anguissa) per gli azzurri e l’espulsione di Abraham.

Ecco il dettaglio.

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO DI BELLO CON IL NAPOLI

Campionato 2014 – 2015

1. Napoli – Parma 2 – 0. XVI giornata del 18 dicembre 2014.

2. Napoli – Udinese 3 – 1. XXII giornata dell’8 febbraio 2015

3. Napoli – Torino 2 – 1. XVIII giornata del 6 gennaio 2016.

4. Napoli – Chievo V. 3 – 1 . XXVIII giornata del 5 marzo 2016.

5. Napoli – Chievo V. 2 – 0 . VI giornata del 24 settembre 2016.

6. Napoli – Sampdoria 2 – 1 . XIX giornata del 7 gennaio 2017.

Al 19’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Praet su Callejon. Al 22’ è fermato Mertens per fuorigioco inesistente; l’azzurro è tenuto in gioco da Skriniar. Al 37’ non è espulso Skriniar che superato da Mertens di testa lo blocca platealmente ai limiti dell’area ligure (forse in area); Di Bello non fischia nulla. 44’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Regini su Callejon; le immagini mostrano il doriano prendere il collo l’avversario. Regini andava anche espulso. Al 61′ è espulso Silvestre.

7. Napoli – Atalanta 3 – 1 . II giornata del 27 agosto 2017.

8. Udinese – Napoli 0 – 1 . XIV giornata del 26 novembre 2017.

9. Benevento – Napoli 0 – 2 . XXIII giornata del 4 febbraio 2018.

Negato un calcio di rigore al Napoli per fallo di Sandro su Mario Rui sul punteggio di 0 a 0.

Campionato 2018 – 2019

10. Napoli – Sassuolo 2 – 0 . VIII giornata del 7 ottobre 2018.

Sono solo due i rigori negati al Napoli: fallo di Locatelli su Ounas e fallo di Marlon su Hysaj.

11. Napoli – Cagliari 0 – 1 . V giornata del 25 settembre 2019.

Il Cagliari vince segnando all’87’, ma l’azione si sviluppa dopo un plateale calcio di rigore negato al Napoli. In area cagliaritana Klavan trattiene Llorente, gli straccia persino la maglia, ma Di Bello e La Penna al VAR non se ne accorgono. Nella circostanza Di Bello fa il fenomeno ed espelle Koulibaly che giustamente protestava.

Duro Ancelotti a fine gara: “Non so cosa abbia detto. È paradossale che abbiamo avuto un’espulsione diretta e un’ammonizione contro un’altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi“.

12. Napoli – Parma 1 – 2 . XVI giornata del 14 dicembre 2019.

13. Napoli – Atalanta 4 – 1. IV giornata del 17 ottobre 2020

14. Napoli – Roma 4 – 0. IX giornata del 29 novembre 2020.

15. Atalanta – Napoli 4 – 2. XXIII giornata del 21 febbraio 2021.

16. Roma – Napoli 0 – 2. XXVIII giornata del 21 marzo 2021.

Nulla di particolare. Non espulso Mancini (68’) che, già ammonito, rifila una pedata a Osimhen a gioco fermo. Osimhen reagisce e i due giocatori sono divisi dai compagni di squadra anzitempo. Di Bello non prende gli opportuni provvedimenti disciplinari e Di Paolo al VAR non interviene.

17. Napoli – Lazio 5 – 2. XXXII giornata del 22 aprile 2021.

Campionato 2021 – 2022

18. Genoa – Napoli 1 – 2. II giornata del 29 agosto 2021.

19. Napoli – Sampdoria 1 – 0. XXI giornata del 9 gennaio 2022. La rete di Petagna al 43’ spegne tutte le polemiche ma Di Bello, in compagnia di Abisso al VAR si perde al 16’ un doppio incredibile rigore in area ligure. Il fallo di Radu Dragusin su Mertens è simultaneo alla trattenuta di Ferrari ai danni di Petagna che sfugge a Di Bello da pochi passi.

20. Lazio – Napoli 1 – 2. XXVII giornata del 27 febbraio 2022.

Il Napoli vince con una rete di Fabian Ruiz al 94’ ma è strabiliante quanto Di Bello e Massa al VAR combinano all’Olimpico. Non punita col calcio di rigore una parata di Luiz Felipe.

22. Atalanta – Napoli 1 – 3. XXXI giornata del 3 aprile 2022.

Di Bello non solo non è fermato dopo Lazio – Napoli ma Rocchi lo ripropone ancora per il Napoli.

Sul punteggio di 0 a 0 l’arbitro internazionale di Brindisi tramuta in corner il clamoroso fallo di Musso su Mertens. Nella circostanza deve intervenire addirittura il VAR per vedere un fallo vedibile da Marte.

