Le parole di Rocchi su Osimhen sono preoccupanti. De Laurentiis alzi la voce immediatamente

Le parole del designatore Rocchi sull’ammonizione a Victor Osimhen sono allarmanti. De Laurentiis si faccia sentire nelle sedi opportune.

Fossimo in De Laurentis saremmo preoccupati. Dopo la dotta disquisizione del designatore Rocchi sulla dinamica dell’ammonizione rifilata a Osimhen saremmo doppiamente preoccupati per la gara di Bergamo. Il designatore arbitrale ex arbitro che fece 4 a 4 qualche anno fa in Champions fra Chelsea ed Ajax e di lui si ricorda anche una tripletta (2 rigori farlocchi ed un gol in fuorigioco) rifilata alla Roma in un memorabile Juventus – Roma del 6 ottobre 2014, ci ha fatto sapere in anticipo che il cartellino giallo dato al diffidato Osimhen è cosa buona e giusta.

Sicuramente si può dire di tutto e tutto vale nel campionato degli arbitraggi personalizzati, specialmente quando i media restano in silenzio. In ambito calcistico, forse il pluridecorato Allegri deve essere considerato un dilettante allo sbaraglio se sostituisce subitaneamente Rabiot miracolato inspiegabilmente per il mani dal solito Valeri in Sampdoria – Juventus. Ma questo, si sa, è il campionato dove tutto vale e dove i regolamenti spesso diventano personalizzati.

E checché ne dica Rocchi, il regolamento recita ben altro ed Osimhen non era da ammonire e Rabiot doveva essere ammonito per la seconda volta. Finora De Laurentis non si è fatto sentire forse sapendo che da queste parti scuse non ne arrivano come altrove e Forneau (a differenza di Serra) è subito in campo per dirigere Verona – Genoa. Fossimo in De Laurentis saremmo preoccupati, eccome!

Consentita la riproduzione con citazione della fonte: Napolipiu.com