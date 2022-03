L’Atalanta prepara la trappola al Napoli. Le parole di Precassi che in pochi hanno notato

L’Atalanta prepara la trappola al Napoli dentro e fuori dal campo. Le parole di Precassi sugli arbitri da allarme rosso.

PRECASSI SU ATALANTA-NAPOLI

Atalnta-Napoli si preannuncia da bollino rosso per gli azzurri, i bergamaschi hanno già messo in moto la macchina della propaganda annunciando mezzo stampa un timore per gli arbitraggi.

La stagione agonistica in sere A è stata messa in discussione da errori arbitrali d’ogni sorta. In questa situazione tanto imbarazzante per la tecnologia (VAR) a disposizione degli arbitri è il Napoli la squadra più penalizzata, nonostante siano gli altri a lamentarsi. Sono addirittura nove le partite dei partenopei condizionate dagli errori arbitrali e sono ben 11 i rigori clamorosi negati ai campani ma a Napoli è vietato persino lamentarsi.

Lo stesso non si può dire di Bergamo. Il presidente dell’Atalanta Antonio Percasi si è lamentato di alcuni torti arbitrali a pochi giorni dalla sfida di campionato copntro il Napoli. Stessa cosa accadde con l’Inter e con il Milan, sappiamo tutti come è andata a finire.

Le Precassi sugli arbitri e i presunti torti subiti dall’Atalanta hanno fatto il giro del WEB nessuno, si è sognato di dargli del “Piagnone” se fosse capitato dalle nostre parti: Apriti cielo.

“Quarto posto per l’Atalanta? È tutto da giocare, ci sono squadre forti. Abbiamo subito degli errori madornali, speriamo non accada più, abbiamo perso diversi punti a causa di questi errori“.

Qui da noi buona parte del mainstream vesuviano fa prevenzione accusando gli sportivi napoletani di essere “piagnoni” e “lamentosi”, mentre altrove fanno quadrato intorno alle proprie squadre.



NAPOLI PENALIZZATO DAGLI ARBITRI

L’uscita del presidente dell’Atalanta, prossima avversaria del Napoli, è da non sottovalutare. Gli azzurri che giocheranno senza Osimhen, sospeso per una giornata proprio a causa di un errore arbitrale, dovranno vedersela anche con i giudici di gara.

Quanto accaduto al Napoli in questa stagione è impressionante per la quantità di eventi avversi. Con errori inspiegabili, col VAR a disposizione, e strafalcioni d’ogni genere, in 9 gare i partenopei si sono visti negare 11 calci di rigore e per cinque volte non hanno usufruito della superiorità numerica. Per ben due volte, Mariani (Napoli – Atalanta) e Sozza (Juventus – Napoli) hanno convalidato reti irregolari segnate contro il Napoli.

In questi numeri mancanti al Napoli è racchiusa la storia di un campionato che la squadra azzurra avrebbe forse chiuso anticipatamente. In solo 9 gare e 27 punti in palio, i partenopei hanno raccolto solo 4 pareggi. Il designatore Rocchi non ha mai preso provvedimenti disciplinari per i tanti errori arbitrali compiuti in danno del Napoli.