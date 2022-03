Auriemma; “Cessione Napoli, fondo arabo offre 400 milioni di Euro, per De Laurentiis la cifra è bassa”

Cessione Napoli, un fondo arabo offre 400 milioni a De Laurentiis per rilevare il club azzurro, lo rivela Raffaele Auriemma.

CESSIONE NAPOLI: SI MUOVONO GLI INVESTITORI

Come anticipato da napolipiu.com e dal giornalista Luca Cerchione , la cessione del Napoli non è una cosa impossibile, oltre ai colossi americani, da Bezos a Peter Guber produttore ch fa parte anche del team di Elysian Park. La società che si occupa di intrattenimento sportivo a grandissimi livelli nelle ultime settimane si sono fatti avanti anche gli arabi.

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un interessamento degli sceicchi per il Napoli, un fondo di Abu Dhabi con Al Thani pronto a rilevare la società partenopea.

La piazza azzurra piace a molti investitori, anche d’oltreoceano. Ecco perché la cessione del Napoli ad Amazon non è mai stata smentita. In verità dagli USA sono stati svelati altri interessamenti, come quello di Elysian Park. Questo fa capire che qualcosa bolle in pentola e che le possibile di non sono affatto da escludere.

FONDO ARABO VUOLE IL NAPOLI