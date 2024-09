SKY: “Kvaratskhelia, rinnovo in bilico. Spunta uno scenario spiacevole”

Le ultime sul futuro dell’esterno georgiano

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sembra essere ancora in sospeso, con la situazione che resta aperta a nuovi sviluppi. Nonostante l’accordo non sia stato ancora trovato, l’esterno georgiano non appare distratto, continuando a dare il massimo in campo, come dimostrato nella recente partita contro il Monza. Secondo quanto riportato dal DS del Napoli Giovanni Manna, Kvara è perfettamente concentrato sulla sua missione con il Napoli, mentre il tema del rinnovo sarà affrontato quando sarà il momento giusto.

Modugno: “Dialogo aperto, ma nessun accordo in vista”

Francesco Modugno, inviato di Sky sul Napoli, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. “Non c’è ancora un accordo per il rinnovo, ma il dialogo resta aperto. Le posizioni sono chiare, sia per il giocatore che per il club. Non è detto che Kvara rinnovi, soprattutto con le offerte che potrebbero arrivare dall’estero.”

Modugno ha inoltre sottolineato l’importanza delle cifre in gioco: “In estate, il PSG aveva offerto 11 milioni a Kvara, e il prossimo anno potrebbero arrivare offerte simili. Il Napoli non può raggiungere quei numeri, e se c’è l’idea di sfruttare nuove possibilità nel 2025, potrebbe non esserci l’urgenza di rinnovare ora.”

Possibili scenari per il futuro di Kvara

La trattativa tra il Napoli e Kvaratskhelia potrebbe quindi proseguire anche fino alla prossima estate, con l’obiettivo di valutare eventuali offerte. “Non vedo attriti tra le parti,” ha aggiunto Modugno. “Kvara e il Napoli sono consapevoli della situazione e stanno lavorando per i propri interessi. Il futuro dipenderà dalle opportunità che si presenteranno.