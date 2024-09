Olivera: “Scudetto? Ora pensiamo al Como. Ecco il segreto del Napoli”

Le parole del difensore dopo la vittoria contro il Monza

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Monza durante un’intervista rilasciata a Radio CRC, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e guardare partita dopo partita. Il giocatore ha parlato anche del prossimo impegno contro il Como e del segreto della compattezza difensiva della squadra di Antonio Conte.

Vittoria e testa al Como

Olivera ha spiegato quanto sia fondamentale mantenere l’umiltà nonostante il primato in classifica: “Settimana al vertice? Sì, abbiamo fatto una grande partita, ma è importante continuare a vincere. Vedremo dove arriveremo alla fine, ora pensiamo al Como.”

Sul prossimo avversario, il difensore azzurro ha elogiato il lavoro svolto da Cesc Fabregas come allenatore: “Fabregas sta facendo un grande lavoro, il Como sta giocando benissimo e dobbiamo prepararci al meglio per vincere questa partita.”

Il segreto del Napoli secondo Olivera



Olivera ha poi svelato uno dei segreti del successo del Napoli sotto la guida di Conte: “La parte offensiva è importante, ma stiamo lavorando benissimo nella fase difensiva. Dobbiamo continuare così per restare in alto fino alla fine della stagione.”

Infine, il terzino uruguaiano ha parlato del suo ruolo in campo: “Terzino o quinto? Quello che conta è supportare Kvara, come abbiamo fatto contro il Monza, per dare equilibrio alla squadra.”