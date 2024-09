Mauro: “Conte ha lanciato un messaggio ai calciatori nello spogliatoio del Napoli”

L’opinione di Massimo Mauro a Pressing: umiltà, solidità difensiva e la spinta di Conte

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Monza durante la trasmissione Pressing, elogiando la squadra di Antonio Conte e parlando delle reali possibilità degli azzurri di puntare allo scudetto. Mauro ha sottolineato come il Napoli abbia dimostrato grande umiltà e solidità, elementi fondamentali per ambire al titolo.

“Il Napoli di Conte ha l’umiltà delle squadre che vincono”

Mauro ha apprezzato l’atteggiamento mostrato dal Napoli durante la partita: “Il Napoli stasera mi ha convinto molto perché ha l’umiltà delle squadre che vincono. Una grande squadra, per portare a casa partite come quella contro il Monza, deve anche saper difendere bene e stare dietro la linea della palla.” Secondo l’ex calciatore, la capacità di difendersi con ordine, senza rinunciare mai all’attacco, è una caratteristica distintiva del Napoli di Conte.

Lukaku e l’attacco del Napoli

Mauro ha evidenziato anche la qualità offensiva degli azzurri, in particolare il lavoro svolto da Romelu Lukaku: “Servono benissimo Lukaku per fare sponda, e anche se i giocatori del Monza hanno contribuito nelle due reti, il Napoli mi sembra una squadra in grande salute.” Secondo Mauro, questa forma fisica e mentale è il risultato del lavoro costante di Conte, che ha risolto rapidamente i problemi della squadra.

Conte e la responsabilità dello scudetto

Mauro ha poi approfondito il discorso sullo scudetto, evidenziando come Conte stia lavorando per responsabilizzare i giocatori: “Ad un certo punto, è chiaro che bisogna assumersi la responsabilità. Sono sicuro che all’interno dello spogliatoio Conte farà credere ai giocatori che possono vincere lo scudetto.”

Dopo la sconfitta contro il Verona, Mauro ritiene che Conte abbia imparato a gestire le aspettative pubblicamente, mantenendo i piedi per terra, ma senza mai smettere di credere nelle potenzialità del suo gruppo. “Vi assicuro che Conte fa prendere le responsabilità ai giocatori”, ha concluso Mauro, convinto che il tecnico stia costruendo una squadra con la mentalità giusta per puntare al titolo.