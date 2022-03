Tuttosport – De Laurentiis vuole il Mundialito: l’idea del presidente del Napoli

Le squadre di Serie A resteranno ferme durante la disputa dei Mondiali in Qatar che si giocheranno dal 18 novembre al 21 dicembre. Sarà un lasso di tempo in cui le squadre resteranno ferme, quindi De Laurentiis pensa all’organizzazione di un Mundialito da disputare con quei giocatori che non saranno convocati dalle rispettive nazionali. In questo modo tutti potranno restare in allenamento e non perdere il ritmo partita, perché al rientro dal Mondiale bisognerà riprendere la stagione regolare.

Mundialito ad Abu Dhabi: la proposta di De Laurentiis

Il presidente dal Napoli è già all’opera per organizzare una competizione alternativa, utile anche per esportare il marchio della Serie A su altri mercati. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Lo conferma l’attivismo di De Laurentiis che propone di giocare ad Abu Dhabi il “Mundialito” della Serie A durante il Mondiale in Qatar, che l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo , sta cercando di organizzare negli Stati Uniti. La difficoltà più significativa resta quella delle spese logistiche dei 20 gruppi squadra al di là dell’Atlantico (circa 20 milioni). Infatti si sta pensando a una prima fase in Italia con trasferimento in America solo per la seconda parte conclusiva. L’idea di De Laurentiis, che avrebbe individuato possibili finanziatori, prevede un seguito a lui caro: la possibilità di disputare alcune partite di campionato all’estero, in questo caso negli Emirati Arabi. Con la conseguenza di poter trovare più facilmente acquirenti per i diritti tv esteri ancora invenduti nell’area Medio Oriente e Nord Africa, quella che garantiva i ricavi più interessanti prima della ritirata di BeIn Sports“.