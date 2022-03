Cessione Napoli: De Laurentiis e la strada che porta agli sceicchi

La cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis diventa sempre più reale. La società azzurra è una delle più sane in Serie A e questo fa la differenza, sia per chi deve vendere, sia per chi deve comprare. Anche per questo la trattativa è più complicata, poiché De Laurentiis ha il pieno potere sulla situazione e può chiedere grandi cifre. Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un interessamento degli sceicchi per il Napoli, un fondo di Abu Dhabi con Al Thani pronto a rilevare la società partenopea.

La piazza azzurra piace a molti investitori, anche d’oltreoceano. Ecco perché la cessione del Napoli ad Amazon non è mai stata smentita. In verità dagli USA sono stati svelati altri interessamenti, come quello di Elysian Park. Questo fa capire che qualcosa bolle in pentola e che le possibile di non sono affatto da escludere.

De Laurentiis vende il Napoli

Una delle ultime notizie sulla cessione del Napoli arriva da Bari: De Laurentiis vende la SSCN. Il produttore cinematografico è chiamato alla scelta: Napoli o Bari, questo perché dal 2024 non si potranno più avere multiproprietà nel calcio. Bari può avere una gestione più ‘familiare’ da far crescere, assicurando introiti anche alla Filmauro, società che controlla sia il Napoli che il Bari. Mentre la SSCN con De Laurentiis sembra arrivata al culmine delle sue possibilità. Ed allora il Napoli va verso la cessione con De Laurentiis che strizza l’occhio agli sceicchi. Non è un caso che De Laurentiis abbia voglia di organizzare un Mundialito ad Abu Dhabi, durante lo svolgimento dei Mondiali in Qatar.

Ma l’interessamento di un fondo arabo viene sottolineato anche da Luca Cerchione, il primo a parlare di un Napoli in vendita agli americani. Ora sembra che ci sia stato un sorpasso di Al Thani per la cessione del Napoli, lo stesso sceicco che più volte ha scritto sui social sulle dinamiche della squadra partenopea.