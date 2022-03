Mertens il rinnovo e il grande sogno col Napoli: non svegliateci

Dries Mertens ha un sogno nel cuore, lo scudetto con il Napoli. Le parole non sono usate a caso perché richiamano il coro degli ultras napoletani. Mertens, se ce ne fosse stato bisogno, chiamando il figlio Ciro Romeo ha deciso di essere a tutti gli effetti un figlio di Napoli. Una scelta di campo fatta da già da tempo, ma che certifica l’amore di Mertens e Kat verso la città partenopea. Ed allora cosa fare con il talento fiammingo che ha 34 anni? La scelta non è semplice, ma nemmeno troppo difficile, tutto dipende dalla richieste economiche del giocatore. Attualmente il rinnovo di Mertens è in standby perché il Napoli può attivare una clausola per il rinnovo automatico alle cifre attuali (circa 4,5 milioni di euro a stagione). A quanto pare queta clausola ci sarà fino alla fine di maggio, quindi fino ad allora il belga ha le mani legati.

Ma a dirla tutta Mertens non avrebbe alcuna voglia di lasciare Napoli. Si parla di altri club italiani interessati a Mertens, ma la sua priorità è sempre quella di continuare a vestire l’azzurro. A questo punto la volontà sarà decisiva, soprattutto se Mertens dovesse decidere di abbassarsi lo stipendio. Così il Napoli di De Laurentiis può prendere in seria considerazione l’idea di tener il belga in rosa. Averlo in panchina sarebbe un affare per tutti, perché Mertens è fisicamente integro ed avere un bomber come lui in panchina può dare tantissimi vantaggi. Ha esperienza e classe, genio e sfrontatezza per entrare e cambiare le partite. Ma è anche un uomo spogliatoio e questo non va sottovalutato. Uno dei leader del gruppo, così come lo è Koulibaly che il Napoli vuole tenere ad ogni costo.