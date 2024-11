Bianchini: “Il Napoli ha rivoluzionato il digitale. Dati di OneFootball clamorosi”

Il CRO Bianchini svela i numeri record del club di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli guarda al futuro della comunicazione digitale. Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del club azzurro, è intervenuto questa mattina allo stadio Olimpico durante il Social Football Summit nel panel “Nuovi scenari di distribuzione e monetizzazione dei contenuti live e VoD by OneFootball”.

“Il contenuto è lo strumento più potente di un club per connettersi coi tifosi in tutto il mondo”, ha esordito Bianchini. “Sul brand abbiamo fatto un lavoro importante, celebrando i 20 anni dell’era De Laurentiis. Un modello vincente: conquistare lo scudetto con 80 milioni di utile non succederà mai più nel mondo del calcio”.

Il CRO azzurro ha poi illustrato la strategia del club: “Abbiamo fondato il brand Napoli sull’integrità, tornando alle origini con i colori bianco, azzurro e blu del nostro popolo. Il racconto si sviluppa su due filoni: l’orgoglio di essere Napoli e il ponte che connette la città col mondo”.

Significativi i risultati della partnership con OneFootball: “Un esperimento vincente: oltre 500mila utenti unici durante i ritiri estivi, con 250mila spettatori solo per Napoli-Anaune. OneFootball è un abilitatore che fa fruire i contenuti a milioni di persone”.

Sulla strategia futura: “È fondamentale la qualità del contenuto. Servono partner integrati nel nostro ecosistema e investimenti in tecnologie per automatizzare. L’obiettivo è far crescere il fatturato in modo organico nel tempo”.