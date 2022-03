Rinnovo Mertens: Il Napoli non rilancia, si punta tutto su Petagna

Il rinnovo di Mertens con il Napoli fa registrare una nuova fumata nera. De Laurentiis non rilancia e punta tutto su Petagna.

Dries Mertens insegue il sogno scudetto ed un contratto a vita con il Napoli. È chiaro che la volontà del giocatore è quella di restare al Napoli e lo ha fatto capire e detto in ogni modo possibile.

L’attaccante belga è in scadenza nel 2022 con gli azzurri, e ad oggi il club di De Laurentiis non sembra intenzionato ad attivare la clausola per il prolungamento di un’altra stagione come spiega Tmw:

“Il Napoli non farà ulteriori offerte per il rinnovo del contratto del belga. Questo a meno di nuovi cambi di rotta nella trattativa ma la sensazione è che il futuro di Ciro Mertens sarà lontano dalla sua amata città campana. Il club ha consegnato da tempo i galloni da titolare a Victor Osimhen e come riserva potrebbe inserire un attaccante giovane, rapido, mobile, con le caratteristiche di Mertens. Senza dimenticare che Luciano Spalletti e il club azzurro in casa hanno anche Andrea Petagna, centravanti con caratteristiche uniche in rosa e al quale, anche in futuro, il Napoli non vuole rinunciare”.

Anche la Gazzetta dello sport, conferma quanto trapelato:

“Il Napoli non ha intenzione di rinnovare il contratto di Dries Mertens, in scadenza proprio quest’estate.

La società avrebbe l’opzione di far scattare il rinnovo automatico per un altro anno, ma De Laurentiis sarebbe intenzionato a rinunciare definitivamente alle prestazioni del belga.

Non solo Mertens: oltre a Insigne e a “Ciro”, anche Ospina, Malcuit e Ghoulam non vedrebbero rinnovarsi il contratto. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione alle pendici del Vesuvio”.