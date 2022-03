Mertens un esempio da seguire: sogna un nuovo contratto

Dries Mertens insegue il sogno scudetto ed un contratto a vita con il Napoli. Secondo quanto scrive Il Mattino il giocatore fino ad ora non ha ricevuto risposta da parte di De Laurentiis. Non è arrivata nessuna offerta, ma nemmeno nessun segnale negativo. Il Napoli ha un’opzione per il rinnovo di Mertens, che potrebbe far scattare in qualsiasi momento, ma è chiaro che non lo farà, perché le cifre dello stipendio resterebbero invariate.

Il nuovo patto scudetto impone di rimandare i ragionamenti dei rinnovi a fine campionato, quindi per ora c’è un solo obiettivo quello del tricolore.

È chiaro che la volontà del giocatore è quella di restare al Napoli e lo ha fatto capire e detto in ogni modo possibile. Però ora anche Mertens è orientato a pensare solo al tricolore. Non è un caso che lui sia un leader dello spogliatoio e svolge il suo lavoro silenzioso anche quando non è in campo. Prima di Lazio-Napoli ha caricato Fabian Ruiz, con una foto che sapeva di ‘profezia’. Quando è chiamato il campo dà sempre il massimo e questo serve da esempio per tutti, perché se il re dei bomber azzurri può stare in panchina, senza lamentarsi, allora lo possono fare tutti.