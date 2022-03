Mertens ‘veggente’, con una foto aveva caricato Fabian: “Esulteremo così”

Dries Mertens è uno dei leader dello spogliatoio del Napoli. Anche se sta giocando poco il suo apporto alla squadra resta alto, in termini di leadership. L’attaccante belga è molto legato alla maglia azzurra ed il suo sogno è quello di vincere lo scudetto con il Napoli. Un obiettivo è che diventato più concreto dopo la vittoria con la Lazio, in cui è scattata una nuova convinzione per gli azzurri.

In quella gara Mertens ha ‘profetizzato’ una grande gioia per il Napoli, tanto che ha mandato a Fabian Ruiz una foto con la scritta: “Esulteremo anche domenica così”. “Un modo per caricarsi, da ottimo psicologo Ciro sapeva quanto l’amico stesse soffrendo dopo l’orrendo giovedì di Coppa. Fabian ha sofferto più di tutti perché il confronto col Barcellona era per lui importante in chiave nazionale. E se al Camp Nou aveva dimostrato di reggere il confronto con i suoi “concorrenti”, la gara del Maradona aveva evidenziato il gap qualitativo fra il Napoli e i blaugrana, difficile da metabolizzare per Fabian” scrive Gazzetta dello Sport. Mertens ci aveva visto lungo, anche perché a segnare è stato proprio Fabian Ruiz, un gol magnifico quello dello spagnolo che ha mandato in paradiso i tifosi azzurri.