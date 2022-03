Scudetto Napoli, con la Lazio scatta nuova convinzione: i tre numeri per il titolo

Il Napoli è in piena corsa scudetto, al vittoria con la Lazio ha dimostrato che gli azzurri saranno soffrire e controbattere. Il gol del pareggio di Pedro arrivato al minuto 88 avrebbe distrutto qualsiasi squadra, invece il Napoli si è subito ripreso e nei pochi minuti che mancavano ha sempre dato la sensazione di voler arrivare alla vittoria. A cominciare dal criticato Insigne che in quei minuti è andato a pressare chiunque, con ancora più ferocia di prima. La giocata di Ounas che ha portato al gol di Fabian, è il simbolo di una squadra che voleva crederci ad ogni costo.

Ecco perché Gazzetta dello Sport parla di un nuovo Napoli, nato con la Lazio. Eliminato dalle coppe gli azzurri potevano uscirne col morale a pezzi dopo la pesante sconfitta con il Barcellona. “Certo Xavi sta rivitalizzando un gruppo rafforzato in gennaio, ma dopo la vittoria in casa della Lazio è come se nella testa degli azzurri fosse scattato qualcosa di nuovo, diverso, impensabile fino a giovedì” scrive il quotidiano.

Napoli: terno scudetto

Ci sono tre numeri sulla corsa scudetto del Napoli: tre dati empirici che danno speranza e forza agli azzurri.

“11 – Si comincia domenica contro il Milan in casa, 6 su queste 11 partite Spalletti e i suoi ragazzi le giocheranno davanti al loro pubblico e Napoli è pronta ad infiammarsi per inseguire un sogno che è rimasto tale per 32 anni.

18 – Nessuno in questo 2022 ne ha fatti tanti di punti come il Napoli, imbattuto nelle otto partite. Quasi fisiologicamente tutte le big hanno avuto un calo a inizio anno, il Napoli da gennaio ha ripreso a marciare.

19 – La solidità difensiva. La pressione e la capacità di reparto del Napoli in fase difensiva è tale che se vuoi segnare devi cogliere l’attimo fuggente, senza esitazioni“.