REPUBBLICA – Koulibaly rinnovo col Napoli: bandiera e campione più pagato, cifre e dettagli

Kalidou Koulibaly è pronto a restare al Napoli, diventando di fatto una bandiera della squadra partenopea. A trenta anni è arrivato il momento di compiere una grande scelta. Da questo punto di vista sembra che il difensore senegalese abbia già da un po’ deciso di voler restare a Napoli, in quella città che lo ha adottato a tutti gli effetti. Come fatto anche con un altro napoletano nato furi dalla città partenopea: Dries Mertens. Basti vedere l’entusiasmo per la nascita di Ciro Romeo, per capire l’affetto della città. Lo stesso affetto che Napoli riserva al difensore. Ma anche il Napoli punta su Koulibaly e vuole il rinnovo di contratto, Aurelio De Laurentiis lo stima ed è pronto a tenerlo in rosa, dandogli anche la fascia di capitano. Praticamente Koulibaly diventerà il totem della squadra, prendendo in eredità la fascia di Lorenzo Insigne.

Rinnovo Koulibaly: quanto guadagna

Repubblica svela le cifre del rinnovo di contratto che la SSCN riserva al difensore senegalese. “Il Napoli non vuole lasciarlo andare e presto comincerà la trattativa. Koulibaly è il più pagato della rosa: guadagnerà 6,5 milioni di euro (più vari bonus) ancora per un’altra stagione. La società azzurra ha in mente di proporgli una riduzione confermando però lo status di campione più pagato ( sui 5 milioni) del Napoli prolungando l’impegno

almeno di tre stagioni“.

Il rinnovo di Koulibaly con il Napoli sarà una scelta di vita per il giocatore senegalese, il club vuole blindare il suo capitano che ha un contratto in scadenza nel 2023. Così Koulibaly diventa una bandiera del Napoli ed al difensore verrà assicurata la stessa cifra che era stata messa sul piatto a Lorenzo Insigne. Ovviamente il talento napoletano ha fatto anche lui una scelta di vita, oltre che economica, perché rinunciare all’ingaggio assicurato dal Toronto sarebbe stato davvero molto complicato.