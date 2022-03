Da Bari: “De Laurentiis pronto a vendere il Napoli”

Aurelio De Laurentiis deve scegliere tra Napoli e Bari, dal capoluogo pugliese filtra una clamorosa indiscrezione.

Quattro anni dopo l’acquisizione del gruppo Filmauro, il Bari può tornare in serie B: per coronare il sogno dei biancorossi servirà battere oggi la Fidelis Andria in uno dei tanti faccia a faccia pugliesi dell’anno oltre alla contemporanea non-vittoria del Catanzaro in casa della Juve Stabia.

Dopo due promozioni mancate nelle ultime due stagioni, stavolta il Bari del tecnico Mignani e del ds napoletano Polito non vuole sbagliare. La classifica non è mai stata in discussione e con la promozione di oggi si chiuderebbe un ciclo, con quattro gare d’anticipo rispetto al campionato di C. Lo stesso che, con alterne fortune, ha accompagnato la squadra di Luigi De Laurentiis (nella foto) fin qui. Il primo erede di casa spera di centrare il primo vero obiettivo da patron.

NAPOLI O BARI? LA SCELTA DI DE LAURENTIIS

Negli ultimi mesi il Bari ha riconquistato la sua gente dentro e fuori dal campo e oggi vuole anche battere il record di presenze in C dell’ultimo decennio (21.500) esattamente come fatto da papà Aurelio con gli azzurri nei playoff 2005. Entro il 2024, però, De Laurentiis scegliere, come disposto dalla Federcalcio: Napoli o Bari

l’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno sulla possibile scelta del patron rivela una clamorosa indiscrezione:

“Ora ci risiamo: finalmente la B, forse già stasera o comunque a strettissimo giro, e poi quella serie A prossimo traguardo auspicato”.

“È il momento di sognare, aspettando le decisioni dei De Laurentiis, obbligati a scegliere entro il 2024: o Napoli o Bari, perché come si sa la Figc ha messo al bando la doppia proprietà. Le voci diffuse dai soliti bene informati parlano di un don Aurelio propenso a vendere il Napoli (obiettivo plusvalenza) e a tenersi il Bari per farlo diventare grande, stuzzicato anche dal boom cinematografico di Bari e della Puglia (set d’eccellenza)”.