Gazzetta: Mertens messaggio ai compagni, spunta una dedica speciale

Dries Mertens, diventato papà, guiderà l’attracco del Napoli contro l’Atalanta. Il belga ha pronta una dedica speciale.

Il legame di Dries Mertens con il Napoli è vero e genuino, in un calcio dove non esistono bandiere, un belga è diventato napoletano verace, al punto di chiamare il figlio Ciro. Se non è amore questo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mertens è pronto a sostituire Osimhen nella difficile sfida di Bergamo contro l’Atalanta, il belga è carico e ha preparato una dedica speciale per il figlio.

MERTENS RE DEL GOL

“Il re del gol della storia del Napoli (144) inseguirà a Bergamo un gol speciale. Da dedicare al piccolo Ciro. Come anche al sogno scudetto del Napoli. Vuol mettere la sua firma nello sprint per il titolo tricolore tanto inseguito con la maglia del Napoli. Vuol dare uno splendore particolare a quello che sarà il suo ottavo gol in questo campionato.

Perché tutto si racchiude nel presente di questo periodo. Il suo contratto è in scadenza. Il rinnovo appare incerto. O comunque la questione potrebbe slittare verso il finale di stagione. Con la linea del Napoli di riduzione degli ingaggi, la somma attuale di 4,5 milioni di euro all’anno dovrà essere ridiscussa.

Anzi, più direttamente, quasi dimezzata. Ma la forte volontà di Mertens di non lasciare Napoli potrebbe essere decisiva. Soprattutto adesso che in casa c’è un tifoso azzurro in più. Napoletano di nascita, di nome, Ciro, e di cuore, come quello di un Mertens“.

MERTENS, LA DEDICA SPECIALE

“Il belga ha già scelto la data per il gol da dedicare al piccolo Ciro. Non può aspettare. Mertens ha puntato la trasferta di domenica a Bergamo. Contro l’Atalanta, un faccia a faccia d’alta quota, in missione speciale. Per dare più forza al sogno scudetto. Che è la cornice più bella possibile da mettere ai suoi otto anni con la maglia del Napoli. Ci crede Dries al progetto tricolore coltivato con tenacia e serietà sotto la guida di Spalletti.

Il belga ha voluto lanciare un messaggio ai compagni: dobbiamo crederci. Ha caricato particolarmente Osimhen, “prevedendogli” il ritorno al gol al Maradona. La doppietta del nigeriano ha rilanciato l’entusiasmo attorno al Napoli”.