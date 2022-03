Spese agenti, prima la Juve: ecco la posizione del Napoli

Le spese per gli agenti in Serie A sono tenuto sotto il monitoraggio della Figc, che pubblica anche i dati su quanto elargiscono le società di Serie A.

Secondo gli ultimi dati è la Juventus la società italiana che spende di più per gli agenti: con 28,9 milioni pagati nell’anno 2021. Al secondo posto c’è l’Inter con 27,5 milioni di euro spesi per i procuratori, al terzo la Roma con 25,9 milioni di euro pagati agli agenti. Insomma un bel po’ di soldi se si pensa che la Serie A ha miliardi di debiti e ci si deve preparare a contenere i costi per il nuovo Financial Fair Play della Uefa.

Spese agenti 2021: la classifica

In totale i club di Serie A nel 2021 hanno speso 174 milioni di euro per pagare i procuratori e delegarli nelle trattative, o magari per convincerli a portare quel giocatore proprio nella loro società. Rispetto al 2020 la cifra totale ritorna a crescere, dato che l’anno precedente erano stati sborsati ‘solo’ 138 milioni di euro.

Spesso è anche la commissione per gli agenti che fa spostare un calciatore in un club piuttosto che in un altro. Questa prassi diventa ancora più ‘consolidata’ quando si muove un parametro zero importante. Basti pensare ad esempio ai 12 milioni di euro incassati da Jorge Mendes per il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero. Ancora oggi la Juve è società che spende di più per gli agenti in Serie a, secondo i dati del 2021. Ma dove si posiziona il Napoli? Il club di De Laurentiis è in ottava posizione con 6,9 milioni di euro pagati agli agenti nel 2021.

Ecco la classifica completa: