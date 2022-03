Napoletani “piagnoni” e “lamentosi”. Avete visto cosa hanno fatto per il Milan?

Napoletani “piagnoni” e “lamentosi” quando si parla di arbitri, al Milan in serie A fanno le scuse e le riverenze.

L’ennesimo calcio di rigore non fischiato contro il Milan nelle ultime giornate di campionato rischia di condizionare ulteriormente la stagione agonistica già abbondantemente messa in discussione da errori arbitrali d’ogni sorta. In questa situazione tanto imbarazzante per la tecnologia (VAR) a disposizione degli arbitri è il Napoli la squadra più penalizzata, nonostante siano gli altri a lamentarsi. Sono addirittura nove le partite dei partenopei condizionate dagli errori arbitrali e sono ben 11 i rigori clamorosi negati ai campani ma a Napoli è vietato persino lamentarsi. Qui da noi buona parte del mainstream vesuviano fa prevenzione accusando gli sportivi napoletani di essere “piagnoni” e “lamentosi”.

È successo anche sull’allucinante ammonizione di Osimhen che priva il Napoli del suo giocatore più in forma per la difficile e fondamentale gara di Bergamo. Altrove sono sempre giustificate le proteste altrui e non importa se siano strumentali, o meno. Sulla norma del vantaggio non concessa da Serra in Milan – Spezia (XXII) si è scritto per giorni e giorni e se n’è parlato fino allo sfinimento in tutti salotti televisivi.

Per il Milan sarebbero giunte anche le scuse dell’AIA e l’arbitro Serra non vede un campo di Serie A dal 16 gennaio 2022. Qui da noi capita che non puoi nemmeno dolerti sul clamoroso rigore negato a Osimhen in Napoli – Milan. Qui, dalle nostre parti si fanno i complimenti agli arbitri per non aver concesso quel netto rigore sul punteggio di 0 a 0 e si elogiano gli avversari per il fortunoso gol di Giroud. Altrove, ad altre latitudini, si denigrano le vittorie altrui, Milan – Napoli (0 a 1 alla XVIII), riempendo prime pagine, cronache, e moviole a seguito, demonizzando gli arbitri per l’annullamento di una rete doppiamente irregolare.

