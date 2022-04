Mertens: “Voglio restare a Napoli” ADL dice no al rinnovo. Potrebbe andare alla Roma

Dries Mertens desidera restare a Napoli. Un colpo di fulmine che sfugge a qualsiasi logica. E’ impossibile spiegare perché un belga delle Fiandre – è nato e cresciuto a Lovanio – possa innamorarsi in maniera così viscerale di Napoli. Accade e basta. Il sentimento di Mertens è davvero autentico. E le sue parole rappresentano quasi uno spot nei confronti di una città che lo ha adottato.

MERTENS VUOLE RESTARE A NAPOLI

La scintilla scatta già nel lontano 2010. “Ho visto per la prima volta il Castel dell’Ovo quando venni a giocare qui con l’Utrecht in Europa League“. Stanza con vista sul lungomare, il salotto buono di Napoli. Mertens, a dire il vero, la ama tutta e lo dice senza peli sulla lingua. “Non riesco ad esprimere una preferenza. Mi piacciono Ischia e Capri, Pompei ed Ercolano. Ma ho anche mangiato ai Quartieri Spagnoli e sono stato benissimo“.

Mertens diventato da poco papà di un piccolo Napoletano, come ha scritto la moglie al quadro pubblicato sui social che che ritrae il piccolo in compagnia del cane della coppia, Juliette. Sullo sfondo, a rendere ulteriormente emozionante il paesaggio, la casa di Posillipo in cui vive la famiglia Mertens, con il Vesuvio sullo sfondo. Le cinque parole a corredo del post confermano il profondo attaccamento di Kate e Dries alla città di Napoli.

LA ROMA SU MERTENS

Le strade di Mertes e Napoli potrebbero però separarsi a fine stagione, come raccontato da AreaNapoli.it:

“Da Posillipo, persone molto vicine al giocatore, hanno riferito che Dries è abbastanza triste poiché Aurelio De Laurentiis al momento non ha intenzione di rinnovargli il contratto.

Il belga vorrebbe continuare a vivere in riva al golfo, dove sogna di crescere Ciro Romeo per i primi anni di sua vita, pensiero condiviso anche dalla moglie Kat. La società partenopea invece sembra intenzionata a salutare il miglior bomber di tutti i tempi della storia azzurra poiché giunto all’età di 35 anni e con un ingaggio non in linea con i parametri societari.

Dove giocherà il prossimo anno? Mertens, come raccolto nei pressi di Palazzo Donn’Anna, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, potrebbe sbarcare a Roma, città che gli piace molto, in pole c’è la Lazio di Maurizio Sarri che sarebbe pronto ad accoglierlo. Occhio però anche alla Roma.

Per quanto riguarda il Napoli non è da escludere un ultimo improvviso ripensamento di De Laurentiis che spinto anche dai tifosi potrebbe concedere un ultimo anno al belga, la sensazione comunque è che se ne riparlerà a campionato finito”.