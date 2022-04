Napoli-Fiorentina, Ciro Romeo allo stadio con Kat, Mertens gli dedica un gol amaro – FOTO

Ciro Romeo ha ‘assistito’ alla prima partita di papà Mertens allo stadio Diego Armando Maradona, ma il Napoli è uscito sconfitto. La foto di Ciro Romeo allo stadio in Napoli-Fiorentina è stata postata da Kat sui profili social, insieme ad altre stories in cui si vede il piccolo in braccio con la madre, mentre dorme beatamente. Un paio di grandi cuffioni sono serviti a Ciro Romeo per attutire i suoi dei 52mila spettatori dello stadio Diego Armando Maradona, che hanno cercato in tutti i modi di spingere il Napoli verso la vittoria.

Proprio il gol di Mertens nel secondo tempo, aveva illuso i tifosi del Napoli di una rimonta con la Fiorentina. Quel gol Mertens lo ha dedicato proprio a Ciro Romeo, presente allo stadio per Napoli-Fiorentina. Ma l’illusione è rimasta tale, perché gli azzurri sono usciti sconfitti per la quinta volta in questa stagione nel proprio stadio. A fine partite sono piovute critiche feroci sui calciatori del Napoli, ma anche su Spalletti che si è fatto ingabbiare da Italiano. Al termine del campionato mancano sei partite e la società suona la carica, ma a questo punto per conquistare lo scudetto servirebbe un autentico miracolo sportivo ed un tracollo delle avversarie.