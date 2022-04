Napoli sconfitto, ma non si arrende. La SSCN: “Ne mancano ancora sei”

Napoli-Fiorentina termina 2-3, gli azzurri perdono al quinta partita stagione al Maradona. La SSCN: “Mancano sei partite, schiena dritta“. La sconfitta con la Fiorentina fa davvero male, anche perché gli azzurri avevano dato l’impressione di poter ribaltare il risultato dopo il gol di Mertens. La carica dei 52mila tifosi ancora una volta è stata buttata al vento, da una squadra che ha perso in casa anche con Spezia ed Empoli ad esempio. Sconfitte che pesano come un macigno nella lotta scudetto.

Al termine del match Napoli-Fiorentina è arrivato il commento della SSCN che ha scritto: “La Fiorentina vince al Maradona per 3-2. Il Napoli rallenta la corsa al vertice nonostante una gara molto intensa e vibrante. Gli azzurri non concretizzano l’avvio più brillante sciupando un paio di palle gol. Poi è la Viola a passare alla mezzora con Nico Gonzalez. Il Napoli pareggia con Mertens da poco entrato verso l’ora di gioco. Poi però in contropiede prima Ikonè e poi Cabral marcano il tris. Il Napoli non si arrende e segna un gran gol con Osimhen prima del generoso assalto finale che non produce effetto. Testa ala e schiena dritta, ne mancano ancora 6. Si ricomincia lunedì di Pasqua contro la Roma al Maradona“.