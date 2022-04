Mertens triste e senza contratto: emerge la volontà del giocatore

Dries Mertens vuole restare al Napoli, questa la volontà del belga che a 34 anni ha il contratto che scade a giugno del 2022. Il Napoli, tecnicamente, ha la possibilità di rinnovargli unilateralmente il contratto, ma alle cifre attuale (oltre 4 milioni di euro a stagione). De Laurentiis ha varato la politica dei tagli per abbassare i costi, anche perché la SSCN non rispetta i nuovi parametri del Fair Play Finanziario. Ma secondo quanto scrive areanapoli, citando persone molto vicine al giocatore, la volontà di Mertens è quella di restare in azzurro ed è triste perché De Laurentiis, al momento non vuole rinnovargli il contratto.

Mertens al Napoli: futuro incerto

A fine stagione si potrebbe ragionare su un rinnovo di Mertens, ancora integro fisicamente e affezionato alla maglia azzurra, ma a cifre molto più basse. Al massimo il Napoli può arrivare ad offrire 2 milioni di euro, ma conoscendo De Laurentiis può pretendere anche un ulteriore sacrificio da Mertens, in nome di quella napoletanità a cui tanto si agogna. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli insieme con Kat e Ciro Romeo, ma bisogna trovare l’accordo con la società azzurra.

Intanto in Serie A ci sono Roma e Lazio che fanno la corte a Mertens, ma non si esclude un rinnovo con il Napoli che per la prossima stagione ha già chiuso due acquisti, puntando ad un rinnovo della squadra di Spalletti.