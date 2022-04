Pedullà: “Il Napoli ha chiuso due acquisti. Osimhen nel mirino dei top club. Sarri vuole Mertens”

Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato del Napoli. Il giornalista avverte: “Arriveranno offerte per Osimhen dai top club europei”.

Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Il giornalista di Sportitalia, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli ha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro:

“Il Napoli ha chiuso già due colpi per la prossima stagione, il primo è Kvaratskhelia e l’altro è Mathias Olivera, hanno messo a posto il sostituto di Lorenzo Insigne e l’alter ego di Mario Rui. Poi la società si orienterà su altre operazioni di mercato per rifinire la rosa. Posso anticipare che arriveranno delle offerte per Victor Osimhen in estate”.

Alfredo Pedullà, sul calciomercato del Napoli, ha poi aggiunto: “Victor Osimhen è attenzionato da diversi top club europei, è tra i calciatori del Napoli più richiesti e sicuramente arriverà qualche proposta, ma il club azzurro la prenderà in considerazione soltanto se sarà indecente e conveniente. Staremo a vedere.

Maurizio Sarri nel summit con il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha fatto il nome di Dries Mertens alla dirigenza biancoceleste. Ma nulla è ancora deciso, a fine stagione prenderanno una decisione definitiva sul futuro del ragazzo al Napoli”. Ha concluso Alfredo Pedullà.