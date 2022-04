Alvino: “Plusvalenze Napoli, che vergogna. Ma vi rendete conto cosa è successo?”

Carlo Alvino commenta il caso plusvalenze al Napoli, con la procura federale che ha chiesto 11 mesi di inibizione per De Laurentiis. Secondo il giornalista quanto accaduto è una “vergogna per il calcio italiano. Assurdo che una società con una sola operazione, quella di Osimhen, ancora tutta da verificare, venga comparata ad un’altra che ne ha fatte molte di più“.

Ma Carlo Alvino sula questione plusvalenze e le relative richieste della procura, ci va giù duro e dice: “La Juventus ha fatto delle plusvalenze un caposaldo per fare quadrare il bilanci e viene chiesto un anno di inibizione per i dirigenti. Mentre il Napoli a cui viene contestata solo l’operazione Osimhen si ritrova con un richiesta di undici mesi e cinque giorni, cioè praticamente uguale a quella dei bianconeri. Questa è la vergogna del calcio italiano. Poi ci chiediamo perché non abbiamo ai Mondiali. Veramente assurdo“.