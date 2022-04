FIFA+: Partite di calcio gratis e in live con la nuova piattaforma della FIFA

FIFA+, arriva la prima piattaforma di streaming calcistico gratuito in tutto il mondo. Ecco come scaricarla e come funziona.

FIFA+, arriva lo streaming gratuito delle partite. La FIFA ha annunciato la nascita di FIFA+, la prima piattaforma digitale di intrattenimento calcistico gratuito in tutto il mondo. Grazie a questa iniziativa dell’organizzazione calcistica, i tifosi potranno seguire gratuitamente le partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo ed avere accesso a statistiche e contenuti esclusivi.

FIFA+, INFANTINO: “PRIMO PASSO PER IL CALCIO GLOBALE”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato così di questa innovazione: “FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi.”

COME FUNZIONA FIFA+?

Per accedere a FIFA+ basterà collegarsi al sito della piattaforma o scaricare l’app su dispositivi mobili. Per adesso le lingue disponibili sono 5 (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), ma da giugno 2022 verranno aggiunte altre 6 lingue.

Una volta eseguito l’accesso alla piattaforma basterà selezionare uno degli eventi disponibili e godersi la visione degli stessi.

QUALI PARTITE TRASMETTE ?

L’offerta di FIFA+ comprende la trasmissione di 40mila partite LIVE all’anno, totalmente gratuite (29mila maschili e 11mila femminili). Una vera e propria rivoluzione.

Quali partite? Come spiegato dal comunicato ufficiale, FIFA+ trasmetterà partite LIVE dei campionati nazionali di tutto il mondo.

FIFA+ metterà a disposizione anche diversi contenuti originali (con la partecipazione di Ronaldinho, Ronaldo e Lukaku tra gli altri), serie e l’archivio, che comprenderà anche tutte le partite della storia dei Mondiali.

Oltre 40.000 partite l’anno

Attraverso questa nuova piattaforma digitale, disponibile da oggi, i tifosi di tutto il mondo potranno avere accesso ad oltre 29.000 partite di calcio maschile e più di 11.000 partite di calcio femminile, per un totale di oltre 40.000 partite. I match trasmessi saranno quelli del campionati di tutte e sei le confederazioni. Oltre a questi, sarà disponibile anche un archivio con tutte le partite mai filmate di tutti i Mondiali maschili e femminili risalenti fino agli anni ’50.

Oltre a questi contenuti, ci saranno anche un feed quotidiano di notizie sul mondo del calcio, giochi interattivi, quiz, fantacompetizioni e pronostici. Infine, verranno caricati anche dei contenuti esclusivi di carattere documentario che raccontano un’ampia gamma di storie, dalle piccole realtà locali alle squadre nazionali e agli eroi del calcio di ieri e di oggi, ambientate in più di 40 paesi.