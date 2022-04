LDT, Napoli sbeffeggiato, avete sentito Lanza su Spalletti? Ci sentiamo offesi e umiliati

LDT, lettere dai tifosi, Quanto scritto da Lanza su La Verità è un pugno in pieno volto a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che sicuramente è uno dei top allenatori in Serie A. Eppure viene considerato un perdente. Le parole del giornalista non sono piaciute ad alcuni tifosi del Napoli. I tifosi azzurri hanno scritto una dura lettera denunciando il trattamento mediatico riservato alla squadra partenopea.

NAPOLI SBEFFEGGIATO

“Eg. Direttore, siamo messi male. Ci mancava solo Lanza. Ci scippano scudetti, ci prendono in giro con Mariani e Banti e alla fine ci sbeffeggiano con la Gazzetta dello Sport e anonimi Pinco Pallini che acquistano visibilità solo parlando male del Sud e di Napoli. Sicuramente dovrebbero intervenire le Istituzioni cittadine Calcio Napoli e Associazioni di categoria. Noi come semplici cittadini napoletani e tifosi ci sentiamo offesi e umiliati per quanto sistematicamente ci scaricano addosso. Possibile che siamo ridotti così male e incapaci di reagire alle continue e ripetute provocazioni di chi da oltre un secolo e mezzo ci vuole sottomessi? Certo sulla Gazzetta, pare finanziata anche con soldi del Meridione, dovrebbe intervenire lo Stato e l’ODG ma questa politica del politicamente corretto ha ridotto male l’Italia e in quanto a informazione occupiamo gli ultimi posti per libertà di stampa fra i paesi occidentali. Adesso attaccano Spalletti (sembra essere solo lo spunto per denigrare il Napoli) perché non ha vinto contro la Fiorentina ma non spiegano i meriti di Inzaghi che ha vinto contro la Juventus al termine di un arbitraggio fra i più scandalosi della storia del calcio.

LANZA OFFENDE SPALLETTI MA DIMENTICA INZAGHI

I tifosi aggiungono. “Dove era Lanza per l’occasione? Qualcuno s’andasse a leggere la cronaca e la moviola di Juventus – Inter sulla Gazzetta dello Sport per rendersi conto della situazione mediatica italica. Non si riesce a comprendere per quale motivo il Napoli debba sempre vincere quando l’Inter di Inzaghi può sbaragliare la Juventus senza fare un tiro in porta. Dove era Lanza mentre Irrati e Mazzoleni ne combinavano di tutti colori a Torino? Può spiegarci Lanza i meriti di Inzaghi per quella vittoria ottenuta al termine di un arbitraggio da inchiesta federale? Sarebbe il caso che l’esperto in allenatori Lanza che parla di uno Spalletti perdente ci descrivesse anche i meriti tecnico-tattici dell’Inzaghi vincente che fa 1 a 1 contro il Torino mentre Guida e Massa ignorano il fallo Ranocchia – Belotti. E’ vero Sig. Direttore, forse non è il caso vostro, ma siamo perdenti a prescindere perché incapaci di far valere le nostre ragioni. Con un’informazione meridionale all’altezza alla Gazzetta non si permetterebbero mai di riempire pagine per dileggiarci ripetutamente.

Vito P., Francesco I., Gaetano L., Gennaro G., Giuseppe E., Donato C.