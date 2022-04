La Gazzetta: “Napoli, troppi Masanielli locali che puntano il dito contro il Nord”. Maradona avrebbe risposto così

Per la Gazzetta Dello Sport, il Napoli soffre i masanielli locali che aizzano la piazza contro i presunti poteri forti del Nord. Ricordate le parole di Maradona?

Non si placa la polemica tra la Gazzetta dello Sport e il Napoli, dopo il botta e risposta per il caso Osimhen con Spalletti, il quotidiano rosa, ci va giù pesante dopo la sconfitta degli azzurri con la Fiorentina:

LA GAZZETTA E I MASANIELLI A NAPOLI

“Il Napoli soffre le pressioni di casa, le aspettative eccessive, i “masanielli” locali che aizzano la piazza contro i presunti poteri forti del Nord e creano alibi preventivi a profusione, salvo infilzare i giocatori e l’allenatore dopo ogni inciampo”.

La sconfitta contro la Fiorentina suona come una sinistra coincidenza. Nel 2018 il Napoli di Sarri perse a Firenze per 3-0, il giorno dopo Inter-Juve 2-3 con il carico di veleni legati all’arbitraggio di Orsato. Il Napoli in albergo si sgonfiò e al Franchi venne travolto, complice il frastuono. La situazione non è identica e neppure simile, perché quattro anni fa mancavano soltanto tre partite alla fine e oggi ne restano sei, ma il corso e ricorso c’è tutto. Allenatori toscani, Sarri e Spalletti, la Fiorentina indigesta e un ambiente volubile e condizionante. Niente è perduto, lo scudetto rimane possibile, a patto di isolarsi, tapparsi le orecchie e riservare ogni energia all’unica cosa importante, il campo, che a volte sarebbe meglio se fosse neutro“.

Frecciatine velenose che non sono andate giù ai tifosi e agli addetti ai lavori. Lo scrittore Angelo Forgione ricorda la famosa frase di Maradona sui poteri forti:

“Quindi, per la Gazzetta Dello Sport, “il Napoli soffre i “masanielli” locali che aizzano la piazza contro i presunti poteri forti del Nord e creano alibi preventivi a profusione”. «Abbiamo fatto tutto contro tutti», disse Diego. E si continua a doverlo fare alla stessa maniera”.

MARADONA: DOBBIAMO VINCERE CONTRO TUTTI

Le parole della Gazzetta riportano alla mente il quattro gennaio 1987, quattordicesima giornata: Fiorentina-Napoli 3-1. Un Napoli imbattuto e capolista perde a Firenze nella più storta delle giornate memorabili. Gol a freddo dell’ex Diaz, raddoppio di Antognoni, accorcia Maradona, chiude Monelli con una rete assurda, in contropiede, segnando direttamente da centrocampo con Garella uscito fino al cerchio centrale.

Il Napoli dominò, colpì due traverse e fu sfortunatissimo ma l’arbitro Lanese (contestatissimo) ci mise del suo con un rigore non dato e un gol annullato.

E a fine gara Diego Armando Maradona non fu morbido: “Abbiamo capito che lottiamo contro tutti quanti, non solo l’Inter e le altre”. Chiaro il riferimento agli aspetti sia legati al campo sia a quelli fuori dal campo.

TROPPI INTERROGATIVI INEVASI

Se a Napoli ci sono troppi Masanaielli perchè la Gazzetta non indica anche i masanielli del nord? Sulle tv lombarde ci sono moltissimi programmi sportivi nei quali sovente si mortifica Napoli città e il Napoli, per non parlare della schiera di giornalisti nazionali che spesso e volentieri non risparmiano parole al vetriolo contro gli azzurri, vedi Cruciani. chiudiamo anche con le testate e le tv bianconere, ormai conosciamo personaggi come Chirico, per le tante battute contro Napoli.

Sullo scudetto perso in labergo poi si sono spesi fiumi d’inchiostro, intanto aspettiamo ancora l’audio tra arbitro e Var, insieme alla trasmissione le IENE.

Masaniello era un eroe, del popolo è un peccato che il suo nome venga oltraggiato in questo modo.