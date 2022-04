Tiki Taka Auriemma furioso: “Cruciani sei un pagliaccio”

Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani se ne sono dette di snata ragione durante L’ultima puntata di Tiki Taka – La repubblica del pallone. Dopo l’ennesima provocazione di Cruciani, su Napoli e i suoi tifosi, il giornalista napoletano non è riuscito a mantenere la calma:

“Mi fate parlare? Cruciani è un ignorante smisurato. Provo a raccontare i fatti mentre lui solo le favole, è una dato di fatto che il Napoli ha perso tre partite su quattro in casa nel mese nero di Dicembre. Non è che ha fatto un’impresa a Bergamo”

Auriemma visibilmente nervoso: “Scudetto? Non dipende dal Napoli. Non racconto idiozie ma se ci fosse stata uniformità, sarebbe stato primo perché con il Milan non avrebbe perso. Se dovesse vincerlo, vedrai cosa farò a Cruciani o alla gente come lui”.

Cruciani è sbottato: “Non ne posso più. Basta il Napoli ha vinto a Bergamo, ha recuperato due punti sul Milan e tu ci stai rompendo i co***ni da venti minuti con queste stro***ate”.

Alla fine Auriemma ha esclamato: “Non sei credibile, ti manca solo il naso rosso e sei un pagliaccio. Cosi fa anche un altro outing”.