Mauro: “Chi vince in Italia si dice che ruba. Due persone mi hanno chiamato a casa”

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli ha parlato della lotta scudetto in serie A tra i partenopei e le milanesi.

Massimo Mauro, ex opinionista sky ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Mai capitato che a 7 giornate dalla fine ci fossero 3 squadre a giocarsi lo Scudetto. Per lo spettacolo e l’emozione va bene ma vuol dire anche che si è vinto meno, si sono fatti meno gol. Il Napoli in questo momento gioca molto meglio di Inter e Milan, in questo momento e non solo, nonostante le assenze importantissime ha comunque vinto a Bergamo. Quindi il Napoli è pretendente allo Scudetto quanto Milan e Inter.

L’anno degli allenatori? Non sono d’accordo, li considero importantissimi ma non determinanti. Sono molto contento di come Spalletti ha gestito al Napoli e si è inserito. La squadra si appoggia a tutti i giocatori, poi si può anche perdere ma se chi entra fa meglio di chi è uscito vuol dire che l’allenatore fa bene. Tra i tecnici di vertice Spalletti è quello che ha lavorato meglio”.

Mauro ha poi aggiunto: “Juventus-Inter? Due persone che erano vicine a me hanno chiamato a casa per capire cosa stava accadendo, ed eravamo allo stadio. Chi vince in Italia si dice che ruba sempre ma questa cosa non la cambio io, alla fine gli errori si compensano.

Cosa farà la differenza? Nel Napoli sicuramente Osimhen, non conta tanto il gol fatto ma come uno si dedica. A Bergamo Mario Rui ha chiuso tante situazioni difficili. Osimhen se non litiga può fare 3 gol a partita ma litiga con tutti, se fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa. Per quanto è forte dev’essere il leader della squadra.

Anche Lobotka è impressionante, rischia ma sbaglia pochissimo, non butta mai via la palla. Se hai giocatori così, perché non sperare nel campionato?”.