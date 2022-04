Pedullà: “Napoli, Osimhen costa 100 milioni, l’erede arriva dal Chelsea”

Alfredo Pedullà parla di un possibile addio di Osimhen dal Napoli. Secondo il giornalista gli azzurri avrebbero individuato l’erede del nigeriano.

Secondo Alfredo Pedullà, Victor Osimhen, attaccante in forza al Napoli, potrebbe essere ceduto se arrivasse una grande offerta. I numeri di Osimhen al netto degli infortuni sono impressionanti: L’attaccante ha realizzato quindici reti in questa stagione, undici solo in campionato.

Alfredo Pedullà, ha dedicato a Victor Osimhen un focus sull’edizione on line della Gazzetta dello Sport. Secondo l’esperto di calciomercato ci sarebbero concrete possibilità che qualcuno si presenti dal Napoli con 100 milioni con l’eventuale aggiunta di bonus.

“Per il possibile erede di Osimhen, intriga Scamacca, tuttavia il rischio forte è quello di essere in ritardo sull’Inter (soprattutto) e sul Milan. Quindi, il Napoli è andato oltre e ha messo tanti asterischi accanto al nome di Armando Broja, classe 2001 di proprietà del Chelsea ma assoluto protagonista con il Southampton. Costo del cartellino: dai 30-35 milioni in su più bonus, ogni gol è una tariffa maggiorata, le qualità sono enormi. Bisogna farsi trovare pronti in caso di un’irruzione per il famoso Osimhen: incassare 100 più bonus per spendere 35 o 40 sarebbe un’operazione da standing ovation”.