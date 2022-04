Dalla Georgia: “Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli”

Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli. L’affare viene definito chiuso dalla stampa georgiana, manca solo la firma sul contratto. Firma che per ovvie ragioni di mercato non può essere apposta, ma che arriverà a fine stagione quando Kvaratskhelia lascerà la Dinamo Batumi, squadra georgiana in cui il giocatore è passato dopo il blocco del campionato russo che ha fermato anche il Rubin Kazan che ne deteneva il cartellino.

Secondo Lasha Kokiashvili l’affare tra Dinamo Batumi e Napoli per Kvaratskhelia è stato chiuso. Il giocatore vestirà la maglia dei partenopei a cominciare dalla prossima stagione. Quando prenderà il posto di Lorenzo Insigne. Secondo Kokiashvili è tutto fatto per il passaggio del giocatore al Napoli, mancano solo le firme, ma si può dire che l’affare è fatto. Il Napoli pagherà Kvaratskhelia circa 11 milioni di euro e farà firmare al giocatore un contratto di cinque anni.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia from FC Dinamo Batumi to S.S.C. Napoli (@sscnapoli) is DONE DEAL ✅

✍️ Only the signature is missing 🔵 pic.twitter.com/dvXUEZn52I

— Lasha Kokiashvili (@LashKokiashvili) April 5, 2022