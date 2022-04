Retroscena, Kvaratskhelia-Napoli ecco chi sta curando l’operazione. Spunta un ex Milan

Kvaratskhelia vicinissimo al Napoli. Giuntoli ha praticamente definito l’operazione curata a sorpresa da un ex Milan.

Retroscena, Kvaratskhelia-Napoli, Zaccardo ha curato l’operazione che porterà il classe 2001 agli ordini di Luciano Spalletti. Il portale calciomercato.it ha svelato i dettagli della trattativa rivelando anche l’operato dell’ex Milan.



ZACCARDO PORTA KVARATSKHELIA AL NAPOLI

“Figlio d’arte, il padre Badri è allenatore ed ha giocato in carriera tra Georgia ed Azerbaijan, Kvaratskhelia è stata un’operazione curata come intermediario da un campione del mondo. C’è Cristian Zaccardo, infatti, alla mediazione di una trattativa che ha visto il Napoli interessarsi a questo talento da lungo tempo”.

Khvicha Kvaratskhelia sarà il primo acquisto estivo del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma è tutto fatto per lo sbarco in Italia del 21enne fantasista, accostato in passato al Milan. Dopo l’addio al Rubin Kazan, il nazionale georgiano ha deciso di chiudere la stagione in patria, alla Dinamo Batumi, dal primo luglio sarà agli ordini di Luciano Spaleltti.

Kvaratskhelia, attaccante esterno molto rapido e bravo nell’uno contro uno, firmerà un contratto di cinque anni, fino al giugno 2027.Prenderà il posto di Lorenzo Insigne, che in estate volerà in Canada per iniziare la sua avventura con il Toronto FC.

Kvaratskhelia: video skills e goal

Kvaratskhelia è uno dei giocatori più promettenti del palcoscenico europeo. Il Napoli lo ha scelto per il dopo Insigne, anche perché gli addetti ai lavori parlano molto bene di questo calciatore. I video presenti on line fanno vedere le migliori giocate del talento georgiano, che ovviamente fino ad ora non si è mai misurato nel campionato di Serie A.