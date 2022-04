Tiki Taka: lite furibonda, Auriemma: “Napoli penalizzato dagli arbitri”, Cruciani: “E basta…”

Tiki Taka ancora una lite tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani, questa volta sulla lotta scudetto e l’operato degli arbitri. Durante il programma in onda su Italia 1, condotto da Piero Chiambretti, i due giornalisti non se le sono mandate a dire. C’è stato un diverbio molto acceso, innescato dalla parole di Auriemma che ha detto: “Il Milan ha un punto in più rispetto al Napoli, praticamente lo scudetto lo possono perdere solo i rossoneri. L’Inter ha una partita da recuperare. Se queste due squadre perdono altri punti, allora il Napoli può rientrare in gioco. Ma questo succederà se gli arbitri, che hanno penalizzato il Napoli, avranno la stessa uniformità di giudizio“.

Tiki Taka: lotta scudetto, lite Auriemma-Cruciani

Su questa affermazione è intervenuto Cruciani che esordito: “Basta con queste ca**ate, veramente non se può più di cose del genere. Il Milan è stato danneggiato. Questa è la seconda scemenza che stai dicendo. La cosa incredibile è che dici una fesseria dopo l’altra. I rossoneri cosa dovrebbero dire che contro lo Spezia gli hanno rubato tre punti“.

Ma la risposta di Auriemma non si è fatta attendere: “Per smentire Cruciani basta vedere questo famoso episodio step on foot, che non vale per tutti. Perché se valesse allora in Napoli-Milan c’era un rigore per il Napoli. Giuseppe allora sei scemo?“. L’episodio è riferito al fallo di Tomori su Osimhen durante la sfida con i rossoneri.

Ma Cruciani ha difeso a spada tratta la posizione, dicendo: “Ora non incartarti, perché all’andata è stato annullato ingiustamente un gol in fuorigioco ai rossoneri“. Gol di Giroud in fuorigioco netto, come spiegato dal regolamento.