Classifica senza errori arbitrali XXX giornata. In serie A è successo di tutto

Classifica senza errori arbitrali XXX giornata serie A. Arbitri ancora protagonisti della lotta scudetto.



Ennesima giornata ricca di polemiche arbitrali. Errori ci sono stati a Bologna, Roma, Cagliari, Genova e Napoli. Inspiegabili i mancati interventi del VAR nelle aree di rigore, dove è successo di tutto.

Genoa – Torino 1 – 0, Mariani (Mazzoleni).

Può ritenersi miracolato il Genoa dopo l’incontro con Mariani. Assurdo il secondo cartellino giallo mostrato a Ostigard per un fallo non fatto su Izzo al 24’. I liguri costretti a difendere l’1 a 0 per tutta la durata dell’incontro, con recupero a seguito.

Napoli – Udinese 2 – 1, Fourneau (Nasca).

Nulla che già non si sappia sull’ammonizione rifilata a Osimhen. Nella rincorsa scudetto, il Napoli, fresco penalizzato contro il Milan, dovrà affrontare l’Atalanta privo del suo giocatore più in forma.

Cagliari – Milan 0 – 1, Di Bello (Fabbri).

Male Di Bello. A fine gara è una furia il tecnico isolano Mazzarri ed è impossibile dargli torto per chi ha visto la partita e le immagini. Il fallo di Maignan su Lovato è clamoroso e non sarebbe stato inopportuno l’intervento di Fabbri al VAR per dipanare tutti i dubbi.

Bologna – Atalanta 0 – 1, Maresca (Piccinini).

Male Maresca. Il gol di Cissé evita le polemiche ma l’errore è evidente. Manca un rigore clamoroso agli orobici nel contatto aereo tra De Silvestri e Pezzella in area felsinea ma l’arbitro napoletano riesce a fischiare un fallo in attacco. Inspiegabile il mancato intervento del VAR.

Roma – Lazio 3 – 0, Irrati (Di Paolo).

Dilaga la Roma ma sul punteggio di 1 a 0 manca un rigore ai biancocelesti per la sbracciata di Ibañez su Milinkovic che sfugge a Irrati. E il VAR?

Classifica senza errori arbitrali XXX giornata serie A.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 66 Napoli 74 +11 Napoli 63 Milan 58 -8 Inter* 60 Atalanta* 57 +6 Juventus 59 Roma 54 +3 Lazio 49 Inter* 52 -8 Atalanta* 51 Juventus 50 -9 Roma 51 Lazio 49 Fiorentina* 47 Fiorentina* 45 -2 Verona 42 Sassuolo 42 -1 Sassuolo 43 Verona 41 -1 Torino* 35 Torino* 39 +4 Bologna* 33 Bologna* 38 +5 Empoli 33 Empoli 35 +2 Udinese** 30 Sampdoria 31 +2 Spezia 29 Udinese** 30 Sampdoria 29 Genoa 26 +4 Cagliari 25 Spezia 26 -3 Venezia* 22 Venezia* 22 Genoa 22 Cagliari 21 -4 Salernitana** 16 Salernitana* 19 +3

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com